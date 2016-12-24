انتشر مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب يظهر رجل يطبق مقولة (الشرطة في خدمة الشعب) بعد ان كان يلاحق شاب تجاوز السرعة المسموحة، حيث قدم له المساعدة من خلال عقد ربطة العنق عندما علم انه على عجلة من أمره ليقدم عرضاً في الجامعة.

وفي التفاصيل، كان الشرطي مارتين فولكزيك لحق بالشاب الى موقف السيارات، وقام بسؤاله عن سبب قيادته السيارة بهذه السرعة، ليخبره الشاب انه يريد ان يصل لزميله في السكن لعقد ربطة العنق بعد أن غادر المنزل فإضطر للحاقه قبل موعد تقديم العرض في الجامعة لمساعدته.

وسارع الشرطي لتقديم المساعدة، وطلب من الشاب أن يعطيه ربطة العنق، وراح يعقدها له، قبل أن يطلب منه أوراق التأمين ورخصة قيادة السيارة، بحسب ما أوردت صحيفة (ميرور) البريطانية.

ولاقى تصرف الشرطي استحساناً من رؤسائه في قسم شرطة مينوميني بولاية ويسكونسن الأمريكية، ودعوا الشاب لزيارتهم في القسم لتعليمه كيفية عقد ربطة العنق.