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رقم الخبر: 182966 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 15:15 الاقسام: دوليات  
مقتل منفذ هجوم برلين في إيطاليا

مقتل منفذ هجوم برلين في إيطاليا

قال وزير الداخلية الإيطالية للصحفيين إن المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين قتل بالرصاص اليوم بعدما أشهر سلاحا في وجه الشرطة عندما طالبته بوثائق لإثبات الهوية.

وفي التفاصيل أن الشرطة طالبت المشتبه به أنيس العامري بوثائق لإثبات الهوية فأشهر سلاحاً بوجهها وقتلته الشرطة على الفور.
ولم يقدم مينيتي الكثير عن تفاصيل العملية التي جرت على مشارف مدينة ميلانو بشمال إيطاليا وقال إن التحقيقات لا تزال جارية، مضيفاً أنه قد تكون هناك "تطورات في المستقبل".
وكانت شاحنة دهست حشداً في سوق مزدحم لأعياد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين مساء الإثنين ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 50 آخرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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