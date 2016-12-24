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رقم الخبر: 182964 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 15:09 الاقسام: منوعات  
علاج فريد للتخلص من الإرهاق!

علاج فريد للتخلص من الإرهاق!

يقبل اليابانيون، بشكل متزايد، على طريقة غريبة لإراحة أنفسهم من الإرهاق، تتمثل في لف أجسامهم بقطع قماش كبيرة، تحولهم إلى ما يشبه كتلاً مغلفة.

وبحسب ما نقل موقع (أوديتي سنترال)، فإن الطريقة التي تعرف محليا بعبارة (أوتانا ماكي)، تساعد من يخضع لها على التقليل من صلابة العضلات.

ويضطر اليابانيون، بحكم عملهم لساعات طويلة، واضطرارهم لملازمة المقاعد، إلى البحث عن وسيلة يتجنبون بها آلام الظهر والتخلص من التعب.

ويقول ممارسو علاج (التغليف) إن الخضوع للتقنية الغريبة، يجعل عضلات الجسم أكثر ، وذلك بفضل كسرها لرتابة الجلوس بهيئة معينة طيلة أوقات العمل.

ويدفع الراغبون في الاستفادة من حصة تلفيف باليابان 30 دولاراً لحصة من ثلاثين دقيقة، و56 دولاراً لحصة من ساعة كاملة، لكن عددا من مستخدمي التواصل الاجتماعي بالبلاد أبدوا شكوكا في نجاعة الطريقة العلاجية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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