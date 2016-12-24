ظهرت لغة غريبة وعجيبة في عصر الإنترنت والهواتف الذكية، ثم انتشرت بسرعة فائقة في مجتمعاتنا. وهذه قائمة ببعض الكلمات المتداولة التي يجب على الأشخاص الذين لم يواكبوا التطور التكنولوجي أن يعلموها.

إذا كان أطفالك غالباً ما يرددون كلمات مثل (LOL) أو (OMG)، وغيرها من الاختصارات، ستبدو لك هذه المصطلحات في البداية مضحكة. فحتى إن لم يكن لديك أطفال، فمن المرجح أنه قد ترددت على مسامعك عبارات مماثلة في الشارع. ولكنك قد تجهل معنى بعضها، على الرغم من ترديدها أكثر من مرة.

أكثر المصطلحات شيوعاً:

LOL

هي كلمة إنجليزية تعني (أنا أضحك بشدة) أو (أنا أضحك بصوت عالٍ). وتُستخدم هذه الكلمة من أجل التعبير عن السعادة أو الفرحة الغامرة وأحياناً السخرية. وقد أُضيفت هذه الكلمة إلى معجم (لو بوتي روبرت).

MDR

وتعني (متُّ من الضحك). وفي اللغة الفرنسية لها نفس معنى كلمة (لوول).

Fail

وهي مشتقة عن الفعل الإنجليزي (فشل). وترمز أحياناً إلى الخسارة، أما إذا أضفنا إليها كلمة (أوتو) فتصبح تعني (فشلاً شخصياً).

OMG

وهي كلمة إنجليزية تعني (يا الله) أو (يا إلهي). وتستعمل هذه الكلمة للتعبير عن الصدمة أو المفاجأة بخبر أو حدث غير متوقع أو غير عادي.

LOLCAT

وهي صورة أو فيديو لقِطَّة مضحكة تستعمل من أجل إضحاك الشخص الذي سترسلها له.

المصطلحات الأقل استعمالاً:

NSFW

وهو مصطلح يعني (غير مناسب للعمل) أو (لا يجب على الأطفال مشاهدته) أو حرفياً (غير آمن للعمل). ويُستعمل هذا المصطلح لمنع الأشخاص الأبرياء من تصفح بعض المواقع التي لا يجب أن يرتادوها.

SFW) Safe for work)

وتعني (مناسب للعمل). وهي عكس عبارة (NSFW). ويُستعمل هذا المصطلح لطمأنة المتلقي حول الموقع الذي يزوره.

IRL

وتعني (في العالم الواقعي). وهي نقيض كلمة (العالم الافتراضي). وعلى سبيل المثال نقول: (آي آر إل، براد بيت أجمل حتى من الصور).

المصطلحات التي تستعمل بكثرة:

OSEF

التي تعني (نحن لا نهتم). ويُستعمل هذا المصطلح بكثافة في فرنسا. ويعتمد المراهقون هذا التعبير ليطلبوا من الآخرين تركهم وشأنهم.

OKLM

وهذا المصطلح يُستعمل غالباً في الرسائل النصية، وهو اختصار لفظي لكلمة (في سلام). ولقي هذا التعبير رواجاً بعد استعماله في أغنية مغني الراب الشهير، بوبا في مايو/أيار سنة 2014.

Yolo

وهو اختصار لكلمة (أنت تعيش مرة واحدة)، أو (نحن لا نحيا إلا مرة واحدة). وهو مرادف للعبارة اليونانية (كارب دييم). ويمكن استخدامها بطريقتين: إما قبل أن تقدم على فعل غير مسؤول، أو لتسخر من فعل هين جداً.