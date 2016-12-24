يوجد في أعماق المحيطات مخلوقات غامضة ومخيفة وغير اعتيادية بالنسبة للبشر، لذا سيكون من الرائع مشاهدتها والتعرف على أشكالها الغريبة.

نشر الصياد الروسي، رومان فيدورتسوف، على حسابه على موقع تويتر صورا لأسماك وكائنات بحرية غريبة الشكل ومخيفة بعض الشيء، حصل عليها أثناء ممارسته الصيد من أعماق المحيطات.

يعمل فيدورتسوف على مركب صيد ينطلق من مورمانسك في روسيا، ووجد هذه الأسماك الغريبة خلال رحلاته ضمن شبكات صيده.