سألني يوماً أحد الزملاء الإعلاميين العرب لماذا يا أستاذ تدقق كثيراً في الماضي؟!.. فلان قال كذا في فلان يوم وفلان فعل كيت.. يا زلمه ما خلّيت!!..

قلت له حبيبي أنا وكل قرائي نشكّل صنفاً من الناس وأما بالمقابل هنالك صنف آخر من الناس في وسائل الإعلام الصهيو وهابية.. اترك يا عيني مسألة الأخلاق والمبادئ صدق وكذب.. حيلة ومصداقية.. تحريف وموضوعية وغيرها.. يا زلمه الناس عندهم عديمي الذاكرة.. «فش هيرت»!! يعني عندهم «قلب سمكة» كما يقول أهلنا يعني ذاكرتهم زي ذاكرة السمك.. يضرب رأسها بشبكة الصيّاد فتدور وبعد ثوان تعود لنفس المكان!!..

الكتّاب ومقدمي البرامج بتاعتهم مايعرفوش شي اسمو عيب.. مافي شي اسمو حياء!! تصدر له الأوامر باللطم والعزاء يروح يذرف الدموع بغزارة!! بالدرجة اللي تجعلني أتعاطف معه وتغرورق عيناي بالدموع مع علمي أنه يكذب!! ثم تصدر له الأوامر بالرقص فيروح «يهز» الوسط الإجتماعي.. والثقافي!! مع نغمة حسب الحاجة.. «السح الدح امبو» إذا كان الأمر يتعلق بمصر، و«بوس الواوا» بخصوص لبنان، و«على دلعونة» لسوريا، و«خدري الشاي خدريه» للعراق.. وهكذا..

تذكرت ذلك الحديث الذي ضحك له زميلي ثم اقتنع به.. حين تابعت تعليقات الإعلام الصهيو وهابي على تشكيل الحكومة اللبنانية قبل أيام.. حكومة حزب الله.. حزب الله يضع يده على لبنان.. حزب الله مأزوم.. حزب الله خسر حليفه الأكبر الجنرال ميشال عون ذلك أن الجنرال الآن صار فخامة الرئيس ويتحتم عليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.. حزب الله خسر حليفه سليمان بيك.. خلاف عميق بين حزب الله وحركة أمل..

حزب الله كان يهدف لإبقاء لبنان في الفراغ.. ونحن انتصرنا عليه بإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة.. حزب الله وحلفاؤه هيمنوا على (17) وزارة في الحكومة بينما تركوا لجماعتنا (13) وزارة فقط..

بصراحة أحبائي أنا يائس من متابعيهم أن تكون لهم ذاكرة وشجاعة ويقولوا لتلك الأبواق شو هلتناقض؟! شو هلتخبيص؟! ألا تستحون من أنفسكم على هذا التناقض وهذه الهيصة؟! وكذلك أنا يائس من لقالق الصهيو وهابية أن يكون واحد فيهم شريف لقرائه، أنا آسف يا ناس كنت أخدعكم أو على الأقل أنا أخطأت حين كنت أهاجم الجنرال ميشال طيلة السنتين الماضيتين والآن تبين أنه الخيار الأفضل.. وأن حزب الله كان على حق حين أمر على ترشيحه.. يا ناس خياراتنا فاشلة وخائبة وخيارات حزب الله وحلفاؤه هي «المستقبل» الحقيقي..