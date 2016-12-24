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رقم الخبر: 182955 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 14:49 الاقسام: محليات  
جابري انصاري بحث مع سعد الحريري تطورات لبنان والمنطقة

جابري انصاري بحث مع سعد الحريري تطورات لبنان والمنطقة

التقى مساعد الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري في بيروت مساء الخميس، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وبحث معه بشأن تطورات لبنان والمنطقة.

وفي اللقاء اعرب جابري انصاري عن سروره لنجاح القادة والتيارات السياسية في لبنان بالوصول الى الاتفاق السياسي وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، واضاف، ان ازمات المنطقة ليست لها حلول عسكرية وان الحروب لن تحل المشاكل بل تفضي الى اهدار قدرات المنطقة وطاقاتها ولا رابح من ورائها سوى الكيان الصهيوني.

وبحث جابري انصاري والحريري خلال اللقاء تطورات المنطقة فضلا عن العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية بين البلدين.

وفي تصريح ادلى به للضحفيين، وصف مساعد الخارجية الايرانية اللقاء بانه كان جيدا جدا ومفيدا، معربا عن امله بان تكون للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري تاثيرات ايجابية على المستوى الاقليمي ايضا وان تنطلق مرحلة جديدة من التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية لبنان في مختلف المجالات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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