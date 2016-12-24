أعلنت موسكو، الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله، إن "إجلاء مقاتلي المعارضة من حلب اكتمل مما يوفر الظروف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا".

وأضاف شويغو خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، "من وجهة نظري نحن نقترب للغاية من التوصل لاتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في أنحاء سوريا".

وتابع، أن "ما حصل في حلب تم بمساعدة إيران وتركيا".

يذكر أن الحكومة السورية أعلنت، الخميس، أن الجيش السوري استعاد مدينة حلب بالكامل .