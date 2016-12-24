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رقم الخبر: 182954 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 14:38 الاقسام: عربيات  
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا

وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا

أعلنت موسكو، الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله، إن "إجلاء مقاتلي المعارضة من حلب اكتمل مما يوفر الظروف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا".

وأضاف شويغو خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، "من وجهة نظري نحن نقترب للغاية من التوصل لاتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في أنحاء سوريا".

وتابع، أن "ما حصل في حلب تم بمساعدة إيران وتركيا".

يذكر أن الحكومة السورية أعلنت، الخميس، أن الجيش السوري استعاد مدينة حلب بالكامل .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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