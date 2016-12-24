وجّه مهرجان برلين السينمائي الدولي دعوة الى المصور الايراني محمد حدادي للمشاركة في معسكر المواهب في برلينالة.

وفي الدورة الـ15 من معسكر برلينالة للمواهب والذي يتمحور حول « التشجيع: أمام كل الصعاب» ستشارك 250 موهبة بالاضافة الى 100 متخصص دولي في هذا المجال على مدى 6 ايام.

وسيقام المعسكر بين الحادي عشر حتى السادس عشر من فبراير 2017 على هامش الدورة الـ67 لمهرجان برلين المشهور بـ « برلينالة» .

وتم اختيار هذا العدد من بين 2711 موهبة من 127 دولة.

المصور الايراني محمد حدادي من بين هؤلاء الـ250 سيشارك كأول ايراني يتم اختياره في هذه الفعالية.

ويتقدم سنويا حوالى 4000 من صناع الأفلام من 140 بلدا بطلبات المشاركة في «مواهب برلينالة»، وهي مبادرة لمهرجان الأفلام العالمي في برلين. وتشمل هذه المبادرة 300 موهبة شابة في عالم الأفلام، من كتاب ومخرجين ومنتجين ومصورين وممثلين وعاملين في المونتاج وفي توزيع الأفلام وتصميم الإنتاج وواضعي موسيقى الأفلام ومهندسي الصوت والصحفيين المختصين بالفيلم، وتتيح لهم لقاء المحترفين والمخضرمين في قطاع الفيلم على المستوى العالمي. وقد تطور هذا اللقاء ليصبح المبادرة الأكثر إثارة في مهرجان برلينالة، وبات يشكل منصة انطلاق الشباب نحو البرنامج الأساسي للمهرجان ويفتح لهم الباب إلى قطاع الفيلم العالمي الواسع.

يقف المشاركون في مواهب برلينالة في بداية مسيرتهم المهنية. على مدى أسبوع كامل تقدم المبادرة برنامج رعاية وتوجيه يشتمل مختلف جوانب صناعة الفيلم. ويشتمل هذا أيضا حوارات مع الخبراء وفرصة تطوير المشروع الخاص إضافة إلى إتاحة فرصة تقديم أعمال مختارة إلى جمهور المهرجان الواسع.

وتأسست هذه المبادرة في عام 2003 تحت اسم معسكر مواهب برلينالة. مدير برلينالة، ديتر كوسليك أراد من خلالها إتاحة فرصة الانطلاق العالمية لصناع الفيلم الشباب من مختلف البلدان.