نزل السوريون في حلب الى الشوارع والساحات بشكل عفوي احتفالا بتحرير حلب من الارهابيين.

ومع خروج آخر حافلة تقل الجماعات الارهابية، واعلان الجيش المدينة محررة وآمنة، انطلقت مواكب السيارات.

واحتشد الاهالي في الساحات معبرين عن الفرح العارم بالانجاز الكبير الذي حققه الجيش السوري وحلفاؤه في القضاء على الارهابيين في كامل مدينة حلب.





