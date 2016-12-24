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رقم الخبر: 182952 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 14:29 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالفيديو؛ حلب الشهباء طربت وأطربت حتى الصباح!!

بالفيديو؛ حلب الشهباء طربت وأطربت حتى الصباح!!

نزل السوريون في حلب الى الشوارع والساحات بشكل عفوي احتفالا بتحرير حلب من الارهابيين.

ومع خروج آخر حافلة تقل الجماعات الارهابية، واعلان الجيش المدينة محررة وآمنة، انطلقت مواكب السيارات.
واحتشد الاهالي في الساحات معبرين عن الفرح العارم بالانجاز الكبير الذي حققه الجيش السوري وحلفاؤه في القضاء على الارهابيين في كامل مدينة حلب.


 

حلب الشهباء طربت وأطربت حتى الصباح!
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مصدر الخبر: الوفاق/ قناة العالم
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