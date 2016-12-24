ستقيم مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران مهرجان ثقافة القوميات الايرانية في شمال ايران يحضره عدد من الفنانين الاجانب.

وقال ابراهيم كريمي مدير عام مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران: يقام المهرجان بدورته العاشرة في الفترة بين 28 ديسمبر الجاري الى 1 من يناير القادم، في جرجان وستعرض في المهرجان صناعات وفنون من عدة محافظات في ايران ومن بلدان مجاورة من آسيا الوسطى.

واضاف كريمي: من خلال الدورات السابقة للمهرجان والاقبال الكبير من الناس عليه وبهدف توسيع دائرة المهرجان من المحلية الى العالمية فتحنا الباب لمشاركة الدول المجاورة ايضا واصبح المهرجان والاعمال المشاركة فيه تقدم بلغتين الفارسية والانجليزية وفي المستقبل ننوي اضافة اللغة الروسية ايضا.

وقال كريمي ايضا: لقد وجهنا دعوات الى بعض السفراء الاجانب والشخصيات واصحاب الرأي والتاثير في المجالات الثقافية والسياحية والصناعات اليدوية، المعروفين.

ويسعى القائمون على المهرجان الى تحويل المهرجان في دوراته القادمة الى مهرجان دولي مفتوح لكل الدول.