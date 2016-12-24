لمع في قائمة افضل افلام الاوسكار الـ336، الفيلم السينمائي الايراني «البائع» (فروشندة) للمخرج اصغر فرهادي الذي سبق واختير ضمن قائمة الافلام الناطقة بلغة اجنبية.

واعلنت اكاديمية الفنون والعلوم الاميركية «الاوسكار» عن مرشحي جائزتها السنوية لعام 2017 في فئة افضل فيلم تم اختيار 336 فيلما عالميا.

ونقلت صحيفة هاليوود ريبورتر ان الاكاديمية تختار مرشحي جائزة الاوسكار لافضل فيلم لعام 2017 من بين 336 فيلما تم عرضها خلال العام 2016.

وسيتم الاعلان عن قائمة الترشيحات في الرابع والعشرين من يناير المقبل.

وقد زادت حظوظ الفيلم الايراني في اقتناص جائزة الاوسكار لعام 2017 بعد اضافته الى هذه القائمة ايضا.

يروي «البائع» قصة زوجين يمثلان في مسرحية «موت البائع» للمؤلف ارثر ميلر، وشارك في بطولة الفيلم شهاب حسيني وترانة علي دوستي وبابك كريمي و...

واضافة الى الممثلين المعروفين، شارك في تمثيل ادوار فيلم فرهادي عدد من الممثلين الهواة.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان «كان» السينمائي الدولي 2016 وحصل على جائزتين: الاولى كانت جائزة افضل اخراج للمخرج فرهادي والثانية جائزة افضل ممثل للنجم شهاب حسيني.

وعرض الفيلم في دور السينما المحلية في ايران بنجاح كبير محققا ارباحاً عالية من شباك التذاكر، فخلال شهرين من عروضه، بلغت ايرادات الفيلم اكثر من 155 مليار ريال.