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رقم الخبر: 182948 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 14:43 الاقسام: ثقافة وفن  
دربند.. مصيف في طهران تغزل به الشاعر العراقي الجواهري

دربند.. مصيف في طهران تغزل به الشاعر العراقي الجواهري

دربند أحد الأحياء المعروفة بطهران ومن المناطق الباردة والسياحية في شمال العاصمة.

تقع منطقة دربند في ارتفاع 1700 متر عن سطح البحر وتعدّ بداية احدى الطرق الرئيسة لصعود متسلقي الجبال لمرتفعات جبال البرز الوسطى. هناك طريق وعر يبدأ من دربند ويؤدي أخيراً الى شلالين توأمين ومأوى «شيربلا»، وهو محطة استراحة. قرية دربند يتخللها نهرٌ يدعى «نهر دربند».المضايف والمطاعم المنوعة تضيف جمالا مميزا الى هذا المكان الرائع.

الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري زار ايران في عامي 1924م و1926م وكتب قصيدة عن هذا المكان الرائع قال فيها:

نزلنا ففرَّقنا هموماً تجمَّعتْ

أبي صفو «شمرانات» أن تتجمَّعا

أحتىّ لدى الجنَّاتِ أهفو إليكمُ

ويسمعني داعي الصبابة أنْ دعا

رعى الله أُم الحُسن ' دَرْبندَ

إنَّنا وجدنا بها روضاً من الصفو مُمرِعا

 

 

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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