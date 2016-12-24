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رقم الخبر: 182947 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 14:42 الاقسام: ثقافة وفن  
ندوة بعنوان محمد رسول الله (ص) وعيسى(ع) قدوة البشرية
بجهود المستشارية الثقافية الإيرانية في اليونان

ندوة بعنوان محمد رسول الله (ص) وعيسى(ع) قدوة البشرية

تزامنا مع ذكرى ولادة خاتم الأنبياء محمد(ص) والنبي عيسى(ع) أقيمت في العاصمة اليونانية اثينا ندوة بعنوان (ميلاد الرسولين العظيمين قدوة للبشرية - أفكار واخلاق وسلوك نبيين الهيين) لتبيين هدف الأديان الإلهية في تحقيق العيش بسلام لكل بني الانسان.

وحضر الندوة التي أقيمت بجهود المستشارية الثقافية الإيرانية والمسلمين المقيمين في اليونان عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والعلمية من بينها السفير الإيراني في اليونان مجيد مطلبي شبستري ويوروغوس كلانجي مدير الشؤون الدينية في وزارة التعليم اليونانية اضافة الى عدد من اساتذة الجامعات والقساوسة والشخصيات الفكرية الاسلامية والمسيحية.

وفي كلمته امام الندوة تطرق السفير الايراني الى تعاليم القران الكريم وقال ان الاسلام هو دين الرحمة، ويدعو اتباع جميع الأديان الى التعايش السلمي، مشيرا الى ان اتباع الأقليات الدينية في ايران يعيشون بسلام واطمئنان، وبالتالي يمكن ان تكون الجمهورية الاسلامية نموذجا للعالم في هذا المجال.

كما أعرب مطلبي شبستري عن أسفه لاستخدام الجماعات الإرهابية لتعاليم الدين المقدسة في تبرير جرائمها موجهة بذلك اكبر طعنة للدين الالهي، ودعا العلماء والمتصدين للشؤون الدينية الى توعية الناس وفضح الجماعات الإرهابية المتسترة بالدِّين.

بدوره أعرب مدير الشؤون الدينية في وزارة التعليم اليونانية عن ارتياحه لمشاركة شخصيات إسلامية شيعية وسنية في هذه الندوة جنبا الى جنب، الامر الذي يبدد المخاوف التي يطلقها البعض بشأن الخلافات بين الجانبين.

وأشار كلانجي الى ان الحكومة اليونانية ترى ان من واجبها احترام حرية الأديان لكل المواطنين والمهاجرين مؤكدا ان السلطات اليونانية عازمة على بناء مسجد للمسلمين.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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