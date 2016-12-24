جرت امس الخميس مراسم ازاحة الستار عن السجاد الأبيض الإيراني الذي يرمز للسلام والذي حيك خصيصا كهدية للأمم المتحدة في مدينة بوكان (شمال غرب) بحضور مساعد وزير الخارجية في الشؤون القنصلية «حسن قشقاوي».

وتمت حياكة هذا السجاد باللونين الأبيض والأخضر الزيتوني في جزءين بحيث يكمل بعضهما البعض بمساحة 12 و16 مترا.

ويحمل السجاد رسوم تحتوي 196 حمامة كرمز للسلام بين دول العالم، كما أن السجاد نفسه يحمل نداء سلام وصداقة الشعب الإيراني إلى العالم حيث سيتم عرضه في الأمم المتحدة بشكل دائم.