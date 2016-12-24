ستعقد الجولة السابعة من الحوارات الدينية بين رابطة الثقافة والعلاقات الأسلامية الايرانية والكنيسة الكاثوليكية في النمسا تحت عنوان «الإنسان والطبيعة، التنوع الديني ووجهات نظر وطنية ودولية» شهر سبتمبر / أيلول عام 2017 في العاصمة الايرانية طهران.

وشارك «الشيخ محمد مهدي تسخيري»، رئيس المركز الدولي للحوار بين الأديان التابع لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية خلال زيارته للنمسا مع «الفيزا فركتر»، رئيسة مركز الحوارات الدينية والثقافية في النمسا في الإجتماع التمهيدي للجولة السابعة من الحوار الديني بين إيران والكنيسة الكاثوليكية في النمسا.

وفي هذا الإجتماع، اتفق الجانبان علی كيفية عقد الجولة السابعة من الحوار الديني بين ايران والكنيسة الكاثوليكية، وذلك بعد بيان تعليقاتهما وإقتراحاتهما بهذا الشأن.

وكذلك وفقاً لهذا الإتفاق، سيتم عقد هذه الجولة من المحادثات في طهران خلال شهر سبتمبر / أيلول 2017 للميلاد.

ووفقاً لهذا التقرير، خلال 22 عاماَ من الحوار الديني فيما بين المركز الدولي لحوار الأديان التابع لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مع الكنيسة الكاثوليكية في النمسا، تم عقد 6 جولات من الحوار الديني في المواضيع التالية «العدالة في العلاقات الدولية والدينية من وجهة نظر العلماء المسلمين والمسيحيين»، و«القيم والحقوق والقضايا الرئيسية للتعايش العادل من منظور العلماء المسلمين والمسيحيين»، و«السلام والعدالة وعوامل تثبيطه في العالم المعاصر»، و«علم التأويل»، و«الدين، والأخلاق، والحقوق»، و«التعاون الإسلامي والمسيحي من أجل تعزيز القيم الإنسانية كالحرية والعدالة».