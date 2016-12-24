قشم هي منطقة سياحية حرة وأكبر جزيرة ايرانية في الخليج الفارسي مع السواحل الصخرية التي تحمي المناطق الداخلية الجبلية الجميلة وتنتشر القرى والبلدات الصغيرة على شواطئها.

وتعرف الجزيرة بمميزات كثيرة منها أشعة الشمس الدافئة والوديان والتلال والكهوف والشواطئ الجذابة وغابات المانغروف المتنوعة بيولوجيا ومعظم نواحي جزيرة قشم الجيولوجية معترف بها من قبل اليونسكو .

جزيرة قشم هي جزيرة طويلة جدا (حوالى 150كم من الشرق إلى الغرب)، وبها العديد من مناطق الجذب الرئيسية البعيدة عن بعضها البعض.

وفقا لدعاة حماية البيئة، هناك حوالى 1.5٪ من طيور العالم و25٪ من الطيور في ايران تهاجر سنويا إلى غاباتها الحارة ، وفيها حديقة وطنية واسعة ، والقلعة البرتغالية، بالإضافة إلى التعرف على الأصدقاء الجدد والاستماع إلى الموسيقى التقليدية.

الحصن البرتغالي، المساجد التاريخية القديمة، سيد المظفر والبرك المختلفة وغابات المنغروف هي من بين عوامل الجذب السياحي في الجزيرة، التي تقع في المياه اللازوردية للخليج الفارسي. هناك عدة قباب والكهوف الملحية، والمنطقة المحفوظة حيث تتوافر السلاحف البحرية ذات منقار الصقر، فضلا عن العديد من الموانئ والأرصفة وهي من بين الإمكانيات السياحية للجزيرة. وتقع جزر ناز في الجناح الجنوبي من جزيرة قشم.فيها المحار والشعاب المرجانية والأسماك الملونة والطيور البحرية في هذه الجزر وبها العديد من عناصر الجذب للسياح.