«هشاشة العظام» شبح يهاجم العديد من كبار السن وخاصة النساء، والآن أصبح شيئاً من الماضي إذ تم اكتشاف خلايا جذعية لترميم العظام وحمايتها من الكسور.

لقد أوضح باحثون من جامعة لندن البريطانية أن السائل الذي يحيط بالجنين يحمي الطفل ويسمح له بالنمو، وليس هذا فقط لكنه يحتوي على خلايا جذعية يمكن أن تتحول إلى الأنسجة المختلفة.

وأظهرت الدراسة الجديدة أنه عندما يتم وضع هذه الخلايا في فئران تعاني من مرض هشاشة العظام، فإنها تساعدهم في الحد من الكسور وزيادة القوة والمرونة بنسبة تصل إلى 80%.

وقال الباحثون إن هذه النتائج قد تساعد على منع الأطفال الذين يموتون من الأمراض الوراثية، إضافة إلى تحسين نوعية الحياة لكبار السن.

وأضاف الدكتور «GUILLOT» من جامعة لندن، أنه متحمس للغاية لأن هذا هو انفراجة كبيرة من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع، ويعتقد أنه في السنوات القليلة القادمة سيكون هناك طرق لإبطاء شيخوخة الهيكل العظمي للحد من الكسور والآلام.

ومن المقرر إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج ويؤمل أن تتم التجارب السريرية على البشر في غضون العامين المقبلين.