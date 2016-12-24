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رقم الخبر: 182940 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 14:39 الاقسام: اجتماعيات  
الجزر والجرجير لنضارة البشرة وتجنب جفافها

الجزر والجرجير لنضارة البشرة وتجنب جفافها

أوضح الدكتور «هاني الناظر» أستاذ الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث السابق، أن هناك عددا من أساليب التغذية التي لابد أن تتبعها السيدات خلال فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، وهي التركيز على الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات ومضادات الأكسدة في فصل الشتاء، وذلك في سبيل الحفاظ على الجسم والجلد من الفيروسات

وأضاف الناظر، في تصريحات خاصة، أن أهم هذه الأطعمة هي الجزر والجرجير إذ تحتوي على عناصر تساعد على نضارة الجلد والبشرة من الالتهاب والجفاف، إضافة إلى استمرار شرب المياه التي تمنع جفاف الوجه والكفين على الأخص، نظرا لتعرضها المباشر لبرودة الطقس.

واكد الدكتور هاني الناظر، أن المشروبات الدافئة في فصل الشتاء تعزز من قوة الجلد خاصة الكاكاو والقرفة والزنجبيل، ولابد من تناولها بصورة دورية للابتعاد عن التعرض لكل ما يضر بالبشرة .

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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