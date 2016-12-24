قامت مجموعة من الباحثين من جامعات محلية وأجنبية ببدء دراسة جديدة على الحمار البري الايراني في حديقة «قطرويه» الوطنية بهدف حماية حياة هذا الكائن.

إن عدد من الباحثين من جامعة اصفهان وجامعة فيينا وجامعة وايومنغ الامريكية قاموا بوضع أجهزة تتبع ومراقبة على رؤوس ستة من الحمير البرية الايرانية في حديقة «قطروية» الوطنية ومحمية «بهرام كور» الطبيعية وذلك تحت رعاية المديرية العامة للحفاظ على البيئة في محافظة فارس.

وأوضح مسؤول الحياة البرية في المديرة العامة للحفاظ عى البيئة اسماعيل اميري إن الهدف من تثبيت أجهزة التتبع والمراقبة هي دارسة مسارات الهجرة التي يقوم بها الحمار البري الفارسي وخطرها على وجود هذا الكائن.

وأضاف اميري إن أجهزة الرصد تمكن الباحثين من مراقبة «الأخدر» وإرسال البيانات التي تخدم الدراسة، مؤكداً إن زرع الأجهزة تم بدقة ورعاية من قبل المختصين.