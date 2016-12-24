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رقم الخبر: 182935 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 14:11 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فيتامين «د».. يعزز مستوى الكالسيوم بالعظام

فيتامين «د».. يعزز مستوى الكالسيوم بالعظام

كشفت خبيرة التغذية والعلاج الطبيعي الفرنسية كريستين كالفيت عن أن عدم وجود الشمس الساطعة في الشتاء وعدم تعرض سطح الجلد لها، يكون غير كاف لتمثيل فيتامين «د» في الجسم، والذي يعمل على حماية الجهاز المناعي ويؤثر نقصه تأثيراً كبيراً على الصحة النفسية والجسمانية.

وشددت الخبيرة الفرنسية على ضرورة تعويض النقص في هذا الفيتامين الهام بتناول مكملات غذائية غنية بفيتامين «د» للوقاية من آلام المفاصل والعظام وتراجع فرص الإصابة بهشاشة العظام وحوادث السقوط والكسر.

وأشارت كالفيت إلى أن فيتامين «د» يحمي من مشاكل القلب ويساهم في تفادى الإصابة بمرض السكر، كما أن له تأثيرا يعمل على كبح نمو الخلايا السرطانية، حيث من الأفضل تناول فيتامين «د – 3» الذي ينتجه الجسم من خلال تناول الأسماك الدهنية خاصة السردين والتونة وصفار البيض وكبدة والفطريات .

تجدر الإشارة إلى أن تحليل دم بسيط يمكنه الكشف عن مدى معاناة الإنسان من نقص في مستوى فيتامين «د».

 

 

 

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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