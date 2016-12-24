أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمود واعظي عن موافقة المجلس الاقتصادي لبدأ صناعة قمر للاستشعار عن بعد بالاشتراك مع روسيا وفقاً لاتفاقية تعاون مشتركة

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمود واعظي في المهرجان الرابع لتكريم الباحثين الإيرانيين إن الحكومة الايرانية تبذل قصارى جهودها لتحقيق تطور علمي في مجال الفضاء وذلك بدعم وتوجيه من قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وأضاف واعظي إن ايران أنجزت عدداً من المحادثات مع دول متطورة في هذا المجال، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والتي أفضت إلى توقيع وثيقة صناعة قمر استشعار عن بعد.

وأوضح وزير الاتصالات إن اللجنة الاقتصادية في الوزارة أعطت الموافقة على صناعة القمر بعهد بناءLC، منوهاً إلى إن ايران ستطلق القمر خلال سنتين.

وأكد واعظي في هذا اللقاء على ضرورة زيادة عدد أعضاء الهيئة العلمية في مجال البحث العلمي، مشدداً على ضرورة زيادة التعاون العلمي في الجامعات.