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رقم الخبر: 182933 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 14:12 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وكالة الفضاء الإيرانية: الانتهاء من تصميم قمر «ظفر» الفضائي

وكالة الفضاء الإيرانية: الانتهاء من تصميم قمر «ظفر» الفضائي

أعلن رئيس المركز الوطني الفضائي في إيران «منوشهر منطقي» عن الانتهاء من تصميم وصناعة قمر «ظفر» الفضائي في العام المقبل، لافتا إلى أن إيران تحتل المركز الحادي عشر في العالم بهذا المجال .

نقلا عن قسم الشؤون العلمية والتقنية بمكتب رئاسة الجمهورية أن منوشهر منطقي رئيس المركز الوطني الفضائي أعلن أن إيران تتبوأ  المرتبة الأولى إقليميا في إطلاقها للأقمار الفضائية، موضحا «هذا الموضوع له عدة جوانب، بما في ذلك الأنشطة العلمية والأكاديمية».

ولفت منوشهر منطقي إلى أن إيران في عام 2015، احتلت المرتبة الحادية عشرة في العالم من حيث نسبة الشهادات العلمية الفضائية .

وتناول رئيس المركز الوطني الفضائي الايراني قضية تطوير تكنولوجيات الفضاء موضحا أن مشاريع الفضاء تم القيام بها بالتعاون مع الجامعات والشركات القائمة على العلم والمعرفة ومن بين هذه الأقمار الصناعية ومنها اقمار «ناهيد»، «آت ست»، «ظفر» وغيرها.

 وأضاف: أن اثنين من الأقمار الصناعية «أميركبير» و«ناهيد» هي في المراحل النهائية في الاختبارات، لافتا الى أنها ستكون جاهزة قريبا للإطلاق الى الفضاء الخارجي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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