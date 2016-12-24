ما بين الشهر الثامن عشر وعمر الثلاث سنوات، يسعى الطفل جاهداً إلى تحقيق السيطرة على عالمه. ويكون قد تعلّم أنّه فرد وأنّه من المسموح للفرد حقّ الاختيار. ولكن، لسوء الحظ، عندما يحاول الطفل الحصول على حقّه في الاستقلال، يُنعت بأنّه مشاغب ومُثير للمشاكل.

إنّ هذه المرحلة العمرية، مهمّة جدّاً في حياة تطور الطفل. ففيها يبدأ الطفل التعرف إلى عالمه، وإلى تعلُّم كيفية السيطرة عليه. لذا، غالباً ما يصرخ بالرد بكلمة «كلا» على كلّ سؤال تطرحه الأُم عليه، باعتبار أنّ هذا الرد يدل على قدرته على السيطرة والبدء في تحديد خياراته.

خلال فترة التطوّر المهمة هذه، تستطيع الأُم القيام بخطوات عديدة لمساعدة طفلها على تعلّم كيف يتخذ قراراته ويحدد خياراته. بالطبع، لا يكون طفل في عمر ثلاث سنوات مستعداً بعدُ لاتّخاذ قرارات أساسية ومهمة يمكن أن تؤثر في حياته. من هنا، يجب أن تستمر الأُم في تأكيد وجوب ذهاب طفلها إلى النوم في ساعة معينة، وأخذ حمام قبل النوم ليلاً، وتناول طعام صحّي، وتنظيف أسنانه كلّ ليلة قبل النوم، وارتداء ملابس تتناسب مع الطقس. لذا، قبل أن تسمح الأُم لطفلها باتّخاذ أي قرار، عليها أن تضع ضوابط ثابتة على هذه الأنشطة اليومية المهمة، وألّا تقبَل النقاش بشأنها.

إنّ السماح لطفل في عمر السنتين، أو أكثر أو أقل قليلاً، في تحديد خياراته، يبدو مخيفاً إلى حد ما. وبما أنّ خبرته تكون محدودة في هذا العمر، وكذلك حُكمه على الأشياء، وبما أنّ تصرفاته تبدو غريبة وغير مألوفة نظراً إلى صِغر سنه، لذا قد تكون معظم القرارات التي يتخذها خاطئة. ومع ذلك، لابدّ من منح الطفل فرصة ليتخذ القرارات، لأنّ ذلك ضروري لتطوّره. من المهم جدّاً منح الطفل مثل هذه الفرصة خلال فترة نموه. إنّ الطفل الذي يتربَّى في كنَف عائلة يتخذ فيها الأهل كلّ القرارات، قد لا يتمكن من تطوير المهارات التي يحتاج إليها لمساعدته على اتّخاذ قرارات موثوق بها ومسؤولة. ففي ما بعد، عندما يخرج مثل هذا الطفل من المنزل لزيارة صديق له في منزله أو للذهاب إلى المدرسة، ويواجه خيارات صعبة (هل يجب أن أغش في الامتحان؟ أو أن أجرب السيجارة؟) غالباً ما تكون قراراته غير سليمة، أو أنّه يسمح للآخرين باتّخاذ القرارات عنه.

من هنا، تأتي أهمية أن يبدأ الطفل في تعلّم كيفية اتخاذ القرار في هذا العمر. وأهمية أن تدرك الأُم أنّ طفلها لا يملك الإمكانية لاتخاذ القرارات في كلّ ما يواجهه في اليوم الواحد (أن يتخذ القرار الصحيح في لبسه وطعامه ووقت نومه). على الأُم أن تحافظ على أمن طفلها ونظافته، وأن تقدم له الطعام الصحّي المناسب لسنّه، وأن توفّر له مكاناً آمناً ودافئاً لينام. وعندما تُدرك متى تكون الكلمة الفصل للطفل، عليها أن تتخلى عن سلطاتها وأن تخفف من سيطرتها على قرارات طفلها.

إنّ اتّخاذ القرارات يُعتبر جزءاً مهماً من الحياة. والقدرة على اتّخاذ القرار الصحيح تُميّز بين أولئك الذين يحققون النجاح في الحياة والذين يجدون صعوبة في تحقيقه. ولكن اكتساب المهارة فيتحديد الخيار أمرٌ لا يتحقق بسهولة. فالطفل يحتاج إلى سنوات وسنوات من التدريب منذ سن الطفولة وإلى ما بعد ذلك. إنّ السماح للطفل باتّخاذ القرارات البسيطة في هذه المرحلة، يمنحه الفرصة للتدرب على هذه المهارة، وهو لا يزال مُحاطاً بشبكة أمان عائلته.

إنّ منح الطفل الفرص لاتّخاذ القرارات في هذه السن وبإشراف الأُم، يضعه على الطريق الصحيح ويساعده على اتّخاذ القرارات الحكيمة في ما بعد. في البداية، على الأُم أن تتوقع أن تكون معظم قراراته بعيدة عن الحكمة.