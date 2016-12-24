واعتبر آتامباييف، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الايراني حسن روحاني يوم الجمعة، زيارة الوفد الايراني لبلاده بالتطور المهم على صعيد تمتين الاواصر على مختلف الصعد وتنمية تبادل السلع بين البلدين بانها ستكون اوسع بكثير مما كانت عليه.

ووصف اجواء زيارة الرئيس روحاني لبلاده بانها مفعمة بالتفاهم المتبادل والحوار البناء.

واعتبر ان المحادثات بين رئيسي البلدين تم التأكيد فيها على توطيد اواصر الصداقة باعتبارها الاساس في العلاقات بين طهران وبيشكك، منوها الى ان احتفالا سيقام بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على ارساء العلاقات الدبلوماسية مع ايران والتي تكتسب الاهمية بالنسبة لبلاده.

ولفت الى ان وثائق التعاون التي وقعها البلدان هي ثمرة للمفاوضات والحوار الذي جرى خلال زيارته لطهران العام الماضي، موضحا انه تباحث مع نظيره الايراني حول اعداد خطة تعاون عشرية بين البلدين حيث ان تنفيذها يرقى بالعلاقات بين الجانبين الى مستويات جديدة.

واكد آتامباييف انه لاخلافات جادة بين البلدين في المجالات السياسية وان مواقفهما في القضايا العالمية المهمة متقاربة للغاية.

واعتبر ان النتيجة الاهم للقاءات والحوار اليوم هو التأكيد على ضرورة الدخول في مرحلة جديدة في علاقات البلدين في اطار علاقات الصداقة بينهما الممتدة الى 25 عاما.

واعتبر ان منح تسهيلات في اصدار تاشيرات الدخول بين ايران وقرغيزيا تعد من اهم الخطوات التي توطد العلاقات بين الجانبين لذلك فان وزيري خارجية البلدين قد اوكلت لهما مهمة تقديم مقترحات في هذا المجال خلال شهر واحد.

واشار الى عضوية قرغيزيا في اتحاد اوراسيا الاقتصادي، موضحا ان هذا الامر يمنح ايران فرصة تصدير السلع المنتجة باستثماراتها في قرغيزيا الى جميع بلدان الاتحاد.

ولفت آتامبايف الى اتخاذ قرار يمهد للتبادل اللوجستي بين البلدين من اجل تعزيز تبادل الخدمات الفنية والهندسية، وفي هذا السياق سيتم تسيير رحلات جوية مباشرة بين بيشكك وطهران قريبا وعد تسهيلات منح تأشيرات دخول للبلدين يسرع في تسيير هذه الرحلات.

واعتبر ان ايران و قرغيزيا متفقتان على في مجالات مكافحة التطرف والارهاب، موضحا ان البلدين ادانا كل اشكالهما ويؤمنان بان لااحد له الحق بان ينسب الارهاب والتطرف الى مذهب وشعب ما ويصنع رهاب الاسلام بهذه الذريعة.

واعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في مجال الامن وتبادل المعلومات الامنية، مشيرا الى مناقشة المواضيع المرتبطة بالتعاون بين البلدين في هذه المجالات على الصعيدين الدولي والاقليمي خلال حواره مع نظيره الايراني.

واكد آتامبايف ان قرغيزيا تحمل موقفا ايجابيا لانضمام ايران الى منظمة شنغهاي للتعاون بصورة كاملة وترحب برغبة ايران في ذلك المجال وهو مايساهم في الارتقاء بمستواها العالمي.

واكد على ضرورة الربط السككي بين الصين وقرغيزيا واوزبكستان وتركمانستان وايران واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال، مؤكدا انه سيتابع هذا الموضوع خلال زياته المقبلة لكل من اوزبكستان والصين.