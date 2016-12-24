وخلال زيارة الرئيس الايراني، حسن روحاني، الى العاصمة القرغيزية بيشكك، جرت مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وقرغيزيا، وذلك برعاية الرئيسين روحاني ونظيره القرغيزي ألماس بيك اتامبايف.

وتشتمل هذه الوثائق على: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة انتاج وتهريب واستهلاك المخدرات وعقاقير الهلوسة والمخدرات الصناعية، وبرنامج التبادل الثقافي والفني بين وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة في قرغيزيا، ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة والطب والأدوية والمعدات الطبية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاجتماعي والعمل.

وتم خلال الزيارة نشر برنامج التعاون بين ايران وقرغيزيا على الأمد البعيد للفترة من 2016 الى 2026، إضافة الى البيان المشترك بين البلدين.