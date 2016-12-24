ويبلغ مساحة الحمام الف و102 متر مربع في مدينة كاشان و يقع في حارة السلطان امير احمد في شارع علوي كاشان، وتم تسجيل حمام السلطان امير احمد في عام 1976 من قبل وزارة الثقافة والفن تحت رقم 1351 على قائمة الآثار الوطنية الايرانية.