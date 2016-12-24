  • السبت ٢٤ ربیع الاول ١٤٣٨
  • السبت , ديسمبر 24, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 182929 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 13:28 الاقسام: سياحة  
بالصور.. حمام السلطان امير احمد كاشان التاريخي

بالصور.. حمام السلطان امير احمد كاشان التاريخي

يعتبر حمام السلطان امير احمد نموذجا عن اكثر الحمامات الايرانية تميزا من حيث العمارة والتزيين..

ويبلغ مساحة الحمام الف و102 متر مربع في مدينة كاشان و يقع في حارة السلطان امير احمد في شارع علوي كاشان، وتم تسجيل حمام السلطان امير احمد في عام 1976 من قبل وزارة الثقافة والفن تحت رقم 1351 على قائمة الآثار الوطنية الايرانية.

حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
حمام السلطان في كاشانحمام السلطان في كاشان
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0733 sec