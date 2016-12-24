اسدل الستار عن البطولة الدولية في الكاراتيه كأس "ايران زمين" في العاصمة الايرانية طهران بحصول ايران على البطولة والاحتفاظ باللقب، فيما جاء العراق ثانياً وجورجيا ثالثاً، وارمينيا في المركز الرابع واذربيجان خامساً.

وحسبما ذكرت وكالة مهر للانباء فقد جرت هذه المسابقات بادارة حكام رسميين ومعروفين وتحت اشراف سيروس مدني ورئيس اللجنة الخاصة بالحكام، وفيما يخص السيدات فتم التحكيم تحت اشراف السيدة قريبا مدني.

ففي القسم الانفرادي وفي فئة الشباب حصل على الميدالية الذهبية كل من:

(فريد مقدم – يحيى شهغل – محمد حسين باقري)، وفي فئة الاولمبي حصل على الذهب كل من: (احسان محمدي – عبد اله ولدي – رضا عنايتي – علي بهبود – محمد حسين ناصري فر)، وبالنسبة للكبار فقد حصد عليرضا ابو الحسني الذهبية وجاء محمد مهدي زاده في سن 12 سنة بالمركز الاول، وفي فئة الكبار المتقاعدين حصل متسابق من العراق (علي اصغر بور ابراهيم) على الذهبية ومتسابق آخر من جورجيا ايضاً على الذهبية.

أما في المسابقات الفرقية فقد جاء ترتيب الفرق كالاتي( الجامعة الحرة الايرانية – الفريق العراقي – فريق الصم والبكم الايراني وفريق غيلان مشاركة بالمركز الثالث).

وفي مسابقات السيدات وفئة الشباب فقد حصلت على الميدالية الذهبية كل من:

(حديث موسوي – مبينا خاتم ساز – صديقه شاهرخي – شقايق وفاطمة عباسي – شبنم واحدي – مهيا مهري – هانيه مرادي – زهرا همت – مبينا غلامي – فاطمة منتظري ومريم كبيري)، وفي فئة الكبار فقد حصدت الميدالية الذهبية كل من:

(فائزة جيذري – ساناز زارع – آرزو صيلاني – زهرا كرمبوري وهديه طاهري).

ومن الجدير بالذكر ان هذه المسابقات تمت بأشراف كامل من رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.