أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رفع قيمة جوائز البطولة بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (34.8 مليون يورو، 37.5 مليون دولار أمريكي) بداية من نسخة 2017.

وأوضح المنظمون أن الفائز بلقب النسخة المرتقبة من البطولة، والتي تقام فعالياتها من 16 إلى 29 كانون ثان/يناير المقبل، سواء في منافسات الرجال أو السيدات سيحصل على 2.5 مليون يورو.

وحققت بطولة أستراليا المفتوحة، بهذا رقما قياسيا جديدا من حيث الجوائز المالية التي تتسابق بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في توزيعها على المشاركين فيها والفائزين بألقابها ومراكزها الأولى.

ولم تنس الزيادة الجديدة في جوائز البطولة هؤلاء اللاعبين، واللاعبات الذين يخرجون من الدور الأول حيث يحصل كل منهم على 40 ألف دولار كمكافأة على قدومه ومشاركته في البطولة.

وقال كريج تيلي مدير البطولة: "حرصنا على مزيد من التحسين لجوائز البطولة وظروفها لضمان مكافأة كل لاعب محترف على مشاركته في البطولة".

وأضاف "كان مهمًا بشكل خاص بالنسبة لنا أن نكافئ اللاعبين الذين يخرجون أيضا من الأدوار الأولى والأدوار التأهيلية. وبالفعل ، قدمنا لهم بعض المكاسب من خلال الزيادة الجديدة هذا العام".

وأضاف: "نراجع باستمرار الوسائل لتحسين حياة كل لاعب في البطولة".

ولم يشر تيلي، إلى أن هذه الزيادات المالية المستمرة في جوائز البطولة، ستصل إلى حد معين.

ورفع المنظمون أيضًا الجوائز المالية للمشاركين في الأدوار التأهيلية للبطولة بنسبة 39 بالمئة ليحصل اللاعب الذي يخسر في الدور التأهيلي للبطولة على 18 ألف دولار.

وتزايدت قيمة الجوائز المالية في السنوات الماضية لتصل حاليا إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه في 2001، وهو ما يزيد كثيرا على أي زيادة في حجم التضخم أو تكاليف المعيشة.