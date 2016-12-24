لا يمكن وصفها إلا "بالعاصفة" كما يقول مراقبون، تلك هي التغييرات الجذرية التي شهدتها اللجنة الأولمبية السعودية يوم الثلاثاء، حيث يقول هؤلاء المراقبون أن الملك سلمان كان سيد الموقف في هذه الأحداث.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن اللجنة الأولمبية السعودية بادرت في خطوة مثيرة للجدل باستبدال 33 من رؤساء مجالس إدارات الإتحادات الرياضية في البلاد، مطلقة على ذلك اسم "التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية".

وفي ما رأى متابعون أن عاصفة التغييرات جاءت بناء على رغبة الملك سلمان وولعه في استبدال رؤساء مختلف المؤسسات في من يشك في ولائهم الشخصي تجاه الملك وسياساته الشخصية، او بناء على سياسات غير مدروسة تصدر من قبل سلمان، زعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز أن هذه الخطوة جاءت بناء على "ما تتطلبه مهام المرحلة المقبلة من خبرات ومؤهلات".