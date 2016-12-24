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رقم الخبر: 182924 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 13:22 الاقسام: رياضة  
رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالقوس: باستطاعة ايران استضافة السباقات الدولية

رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالقوس: باستطاعة ايران استضافة السباقات الدولية

قال رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالقوس إن ايران لديها القدرة والكفاءة على استضافة المباريات الآسيوية والعالمية للرماية بالقوس.

واشار 'اوراردنر' في تصريحاته للصحافيين لدى زيارته مركز الرماية بالقوس في ستاد 'آزادي' بالعاصمة طهران، ان ايران لديها امكانيات ومعدات الرماية لكافة الفئات العمرية، الاطفال والفتيان والشباب والكبار.

وشدد على أن معدات لعبة الرماية داخل المركز وخارجه ذات جودة عالية، وان جودة هذه المعدات تلعب دورا مهما في تفوق الرماة الايرانيين.

ونوه الي أن ايران ستحرز نجاحا في استضافتها للمباريات الآسيوية، وبعد ذلك ستستضيف المباريات القارية والعالمية.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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