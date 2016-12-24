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|رقم الخبر: 182923
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016
|الوقت: 13:21
|الاقسام: رياضة
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فيما يصعد مركزاً واحداً
منتخب ايران ينهي عام 2016 متصدراً القارة الآسيوية بكرة القدم
حافظ منتخب ايران على صدارته للمنتخبات الاسيوية في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" في عام 2016 الصادر يوم الخميس.
وحصل منتخب ايران على 814 نقطة في التصنيف، فيما صعد مركزا واحدا للمرتبة 29 عالميا.
وجاءت بعد ايران اسيويا بالترتيب كل من: كوريا الجنوبية واليابان واستراليا والسعودية.
وحافظت الارجنتين على صدارة المنتخبات العالمية تليها البرازيل والمانيا.
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