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رقم الخبر: 182923 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 13:21 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران ينهي عام 2016 متصدراً القارة الآسيوية بكرة القدم
فيما يصعد مركزاً واحداً

منتخب ايران ينهي عام 2016 متصدراً القارة الآسيوية بكرة القدم

حافظ منتخب ايران على صدارته للمنتخبات الاسيوية في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" في عام 2016 الصادر يوم الخميس.

وحصل منتخب ايران على 814 نقطة في التصنيف، فيما صعد مركزا واحدا للمرتبة 29 عالميا.

وجاءت بعد ايران اسيويا بالترتيب كل من: كوريا الجنوبية واليابان واستراليا والسعودية.

وحافظت الارجنتين على صدارة المنتخبات العالمية تليها البرازيل والمانيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق
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