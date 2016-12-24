فيما يصعد مركزاً واحداً منتخب ايران ينهي عام 2016 متصدراً القارة الآسيوية بكرة القدم حافظ منتخب ايران على صدارته للمنتخبات الاسيوية في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" في عام 2016 الصادر يوم الخميس.