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|رقم الخبر: 182922
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016
|الوقت: 13:20
|الاقسام: رياضة
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"ذوب آهن" اصفهان يكمل عقد المربع الذهبي لبطولة الكأس الايرانية
تأهل فريق ذوب آهن اصفهان الى نصف نهائي بطولة الكأس الايرانية لكرة القدم، على حساب مضيفه فريق كسترش تبريز.
وحسم ذوب آهن اللقاء لصالحه بهدفين دون رد، عبر لاعبيه مهدي رجب زادة (71) واحسان بهلوان (82).
وسيواجه ذوب آهن - بطل الكأس للموسمين الاخيرين على التوالي- بالدور النصف النهائي فريق تراكتور سازي تبريز.
وسيلتقي في المباراة الاخرى لنصف النهائي؛ سباهان اصفهان ونفط طهران.
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