"ذوب آهن" اصفهان يكمل عقد المربع الذهبي لبطولة الكأس الايرانية تأهل فريق ذوب آهن اصفهان الى نصف نهائي بطولة الكأس الايرانية لكرة القدم، على حساب مضيفه فريق كسترش تبريز.