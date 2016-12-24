لقّن بايرن ميونيخ خصمه لايبزيج درسًا قاسيًا وقدّم أفضل أداء له هذا الموسم في مباراة القمة بعدما اندمج أنشيلوتي في الدوري المحلي. لكن العين على دوري الأبطال، ولن تكون المهمة سهلة، فالمرشحون للفوز كثر وبايرن أحدهم، باعتراف أنشيلوتي.

ويبدو أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجد طريقه الآن بقوة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، حيث قاد فريقه، بايرن ميونيخ، مساء الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول) إلى تقديم أفضل أداء له هذا الموسم، عندما سيطر تماما وخصوصا في الشوط الأول على ريد بول لايبزيج، الذي ينازعه صدارة البوندسليجا، وفاز عليه بنتيجة 3-صفر في مباراة القمة في ختام الجولة الـ 16 ومرحلة الذهاب بالبطولة الألمانية.

من شاهد المباراة يعرف أن بايرن كان بمقدوره أن يخرج فائزا بعدد أكبر من الأهداف، فالفارق بينهما كان واضحا تماما. وعلى كل فقد تقدم بايرن على لايبزيج الآن بثلاث نقاط وأصبح "بطلا للخريف"، أو "بطلا للكريسماس"، كما يقال في ألمانيا على متصدر البطولة في آخر جولة قبل العطلة الشتوية، التي بدأت منذ الخميس وستستمر نحو أربعة أسابيع. وقبل نهاية المباراة بقليل قال كارل- هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن "هذه مباراة لم نلعب مثلها منذ بضع سنوات."

أما كارلو أنشيلوتي نفسه فعبر عن سعادته البالغة بأداء فريقه وقال إن السر (في هذا التفوق الواضح) هو الضغط بشدة (على الخصم). وأضاف "ضد لايبزيج يجب عليك أن تلعب جيدا، وقد لعبنا جيدا وأقمنا توازنا ومنعنا المهاجمين (المنافسين) من استخدام سرعتهم" وتابع المدرب الأيقونة: "كل شيء كان مضبوطا، وهذا يعطينا الثقة بالنفس من أجل المستقبل. لقد تحسنا لكن علينا مواصلة ذلك التحسن"، حسب تعبيره.

مهمة صعبة في دوري الأبطال

المستوى الدولي هو الأهم، فبايرن يسيطر على مسابقة البوندسليجا منذ سنوات، وهذا الموسم يبدو أنه سيواصل هيمنته، بعدما اندمج المدرب الإيطالي في البوندسليجا، وغير أسلوب لعبه فأصبح مرعبًا في الجولات الأخيرة، والدليل مباراة أمس. أما المشكلة الكبرى فستكون على المستوى الدولي، أي دوري أبطال أوروبا. فسيواجه في ثمن نهائي أبطال أوروبا فريق أرسنال الإنجليزي في منتصف فبراير/ شباط ثم في السابع من مارس/آذار.

لقاؤهما أصحب تقليدًا، فقد وقعا في طريق بعضهما للمرة الرابعة في السنوات الخمس الأخيرة، وكان بايرن دائما هو صاحب التفوق. بيد أن لوتار ماتيوس، نجم الكرة الألمانية السابق، يحذر من أن أرسنال هذه المرة يمكن أن يكون خطيرا وكتب في مجلة "سبورت بيلد" إن أرسنال "أصبح مستقرًا ويجيد الدفاع"، بعد مرحلة من عدم الاستقرار وتقديم الكرة الجميلة فقط.

وعلى الجانب الآخر فإن المدرب أنشيلوتي قال بحسب ما نقل موقع "مترو" الإنجليزي إن أرسنال لا يمكنه أن يفوز بدوري الأبطال، حتى لو انتصر على بايرن ميونيخ.

الحقيقة هي أن أرسين فينجر مدرب أرسنال لم يفز قط ببطولة أوروبية كبرى، وكان أفضل ما حققه هو الوصول إلى نهائي دوري الأبطال عام 2006 ونهائي كأس الكؤوس عام 1992، عندما كان يدرب موناكو.

وقال أنشيلوتي وفق الموقع الإنجليزي: "نحن (بايرن ميونيخ) نريد أن نفوز (بدوري الأبطال)، وإذا لم نفز (نريد) على الأقل الوصول إلى المباراة النهائية".

وتابع المدرب الإيطالي: "هناك سبعة أندية تستطيع الفوز باللقب هذا العام وهي: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ."