ولدى لقائه نظيره الكازاخي نورسلطان نزار باييف في استانه الخميس قدم الرئيس روحاني تهانيه بحلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعيد الوطني الكازاخي، مؤكدا دعم طهران لاستمرار العلاقات بين البلدين الجارين على اساس القواسم التاريخية المشتركة.

واشاد روحاني بدعم استانة في الملف النووي الايراني خلال المفاوضات مع مجموعة 5+1 وقال ان طهران تدعم استمرار العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين المشاطئين لبحر قزوين واللذين تربطهما علاقات تاريخية وتتعهد بالنهوض بمستوى العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

ورعى الرئيسان في ختام اللقاء مراسم التوقيع على 5 مذكرات للتعاون في مجالات تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي.

وتشتمل مذكرات التفاهم الخمس اتفاقية الحجر الصحي للثروة الحيوانية، واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية في بحر قزوين، ومذكرة التفاهم لتسهيل الرحلات السياحية المتبادلة، ومذكرة التفاهم بين البنك المركزي الايراني والبنك الوطني الكازاخستاني لتسوية الامور التجارية الثنائية، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال العمل والضمان الاجتماعي.





