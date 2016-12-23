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رقم الخبر: 182914 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 11:44 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يلتقي نظيره القرغيزي

الرئيس روحاني يلتقي نظيره القرغيزي

التقى الرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم الجمعة الرئيس القرغيزي الماس بيك اتامبايف في قصر الرئاسة في العاصمة القرغيزية بيشكك.

ووصل الرئيس روحاني مساء الخميس الى العاصمة القرغيزية بيشكك المحطة الأخيرة من جولته على عدة دول في آسيا الوسطى.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد زار في اطار هذه الجولة ارمينيا وكازاخستان ايضا.

ويرافق رئيس الجمهورية في جولته هذه ، وزراء الخارجية محمد جواد ظريف والجهاد الزراعي محمود حجتي والطاقة حميد جيت جيان والتربية والتعليم دانش آشتياني والمستشار الثقافي لرئيس الجمهورية حسام الدين آشنا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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