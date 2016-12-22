*الحشد الشعبي يعثر على مهبط غامض في عمق تلال حمرين *معصوم يدين تفجير أربيل ويدعو لكشف الجهة التي تقف وراءه *واشنطن: بقاء قواتنا في العراق عائد لحكومته

بغداد/وكالات- أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الأربعاء، عن مقتل العشرات من عناصر "داعش" بقصف معسكر للتنظيم قرب معسكر الغزلاني جنوب الموصل.

وقال جودت في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المدفعية الثقيلة استهدفت معسكراً للإرهابيين في المستشفى الالماني مقابل معسكر الغزلاني في الساحل الايمن جنوبي الموصل، ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى من الدواعش".

وأضاف جودت، أن "قطعاتنا تصدت لهجوم انتحاري في حي فلسطين جنوب شرقي الموصل اسفر عن تدمير عجلتين وقتل من فيهما".

وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة "داعش"، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في (17 تشرين الأول 2016)، لتحرير نينوى.

من جانبه اعلن آمر لواء 110 في الحشد الشعبي حيدر علي الحيدري، الاربعاء، عن العثور على مهبط غامض في عمق تلال حمرين شمال شرق ب‍عقوبة، فيما اشار الى ان اللواء وصل الى مناطق لم تصله اي قوة امنية منذ 2003.

وقال الحيدري لـ السومرية نيوز، ان "قوات لواء 110 في الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية توغلت لاكثر من 30 كم في عمق تلال حمرين من جهة منطقة قزلاق (114كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا ان "هذه القوات عثرت على مهبط غامض في تلال حمرين عبارة عن ساحة كونكريتية فوق تلة عالية وكانها كانت تستخدم لهبوط مروحيات".

واضاف الحيدري ان "القوة عثرت على مقربة من المهبط على اوكار متفرقة تحت الارض لخلايا داعش بعضها انشئ مؤخرا وفق الدلائل الميدانية"، مشيرا الى ان "العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وتابع الحيدري ان "مقاتلي اللواء نجحوا في الوصول الى مناطق نائية لم تصله اي قوة امنية منذ 2003 كان بعضها مأوى لخلايا ارهابية خطيرة للغاية"، لافتا الى ان "قواتنا شنت مايزيد عن 10 عمليات نوعية خلال الاسابيع الثمانية الماضية في اربعة قواطع، ومنها حمرين بهدف منع الجماعات المسلحة من ايجاد اي موطئ قدم لها في اي منطقة ضمن حدود ديالى".

وفي سياق آخر عبرت اوساط سياسية عراقية عن ادانتها واستهجانها الشديدين للعمليات الارهابية التي وقعت مؤخرا في تركيا والمانيا والاردن ومصر.

ورأت تلك الاوساط، ان "سقوط عشرات الضحايا بفعل العمليات الارهابية لتنظيم "داعش"، يؤكد ان هذا التنظيم الذي استفحل في العراق وسوريا خلال العامين الماضيين، لا يستثني احدا في العالم من جرائمه البشعة، الامر الذي يستدعي تكاتف الجميع، وتكريس كل الطاقات والامكانيات لاستئصاله من جذوره والقضاء عليه نهائيا".

وفي سياق متصل، حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من وقوع المزيد من العمليات الارهابية التي قد يشنها "داعش" في بعض الدول، داعيا الى اليقظة والحذر، مؤكدا حرص حكومته على حماية كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.

كما اكد رئيس "التحالف الوطني العراقي" السيد عمار الحكيم، ان من بين اهداف اغتيال السفير الروسي في انقرة هو خلط الأوراق، في وقت يعيش "داعش"مرحلة النزاع الأخير قبل القضاء عليه نهائيا".

بدوره، رأى رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي "ان منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات جسيمة نتيجة الأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها"، داعيا دول المنطقة إلى توحيد صفوفها لمواجهة تلك التحديات، فيما أكد ضرورة دعم العراق ومساندته في حربه ضد الإرهاب.

كما ادانت وزارة الخارجية العراقية في بيانات لها، اغتيال السفير الروسي في تركيا، وعملية الدهس في المانيا، وقبلها العمل الارهابي في مدينة الكرك الاردنية، معتبرة تلك العمليات امتدادا للنهج الارهابي المتبع من قبل تنظيم "داعش" في العراق، وهو ما يتطلب الوقوف بحزم وجدية بوجه هذا التنظيم.

من جانبه، رأى القيادي في المجلس الاعلى والوزير السابق عادل عبد المهدي "ان محاربة الارهاب، بمنابعه وفكره ومشاريعه وتنظيماته، بجد واخلاص، ودون معايير مزدوجة، يجب ان يكون المهمة الاولى لكافة الدول والشعوب".

إلى ذلك أدان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الأربعاء، التفجير الذي وقع في مدينة كويسنجق التابعة لمحافظة اربيل مساء الثلاثاء، داعيا الى إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهة التي كانت وراء الحادث.

وقال معصوم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ندين بشدة التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة كويسنجق التابعة لمحافظة اربيل مساء الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد اثنين من افراد قوات الاسايش وخمسة مدنيين".

ودعا معصوم، السلطات الأمنية إلى "مضاعفة اليقظة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الأبرياء واجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهة التي كانت وراء هذه الجريمة".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أعلن، الأربعاء (21 كانون الأول 2016)، عن مقتل خمسة من كوادره وعنصر في الاسايش جراء الانفجار الذي استهدف مقره في مدينة كوية ب‍أربيل مساء الثلاثاء.

من جانب آخر رهن السفير الأميركي لدى بغداد دوغلاس سليمان، الأربعاء، بقاء قوات بلاده في العراق بعد تحرير كافة أراضيه من سيطرة تنظيم "داعش"، بموافقة الحكومة، وفيما عد وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني "PKK" في الأراضي العراقية "غير جيد"، كشف عن إجراء واشنطن وبغداد محادثات لمنع أولئك المقاتلين من شن "هجمات إرهابية".

وقال سليمان خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الأميركية ببغداد وحضرته السومرية نيوز، إن "بقاء القوات الأميركية أو أي قوات أخرى في العراق ما بعد تحريره من داعش عائد للحكومة العراقية".

من جانب آخر، أشار سليمان إلى أن "الـ PKKمنظمة إرهابية ووجودها في الأراضي العراقية أو أي أراضٍ أخرى ليس بالأمر الجيد".

وتابع أن "هناك محادثات مع العراق بشأن منع العمليات الإرهابية التي تقوم بها الـ PKKسواء في العراق أم تركيا".

سلطنة عمان تؤكد حرصها على مساندة العراق بمواجهة "الارهاب"

وفي سياق آخر أكد المستشار الاول لسلطان عُمان ووزير الاعلام العماني، الأربعاء، حرص السلطنة على تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق ومساندته في مواجهة "الارهاب".

وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه التقى "الأربعاء المستشار الاول لسلطان عمان ووزير الاعلام".

وأوضح اللامي، أنهما "أكدا خلال اللقاء حرص السلطنة على تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق بمختلف المجالات ومساندته بمواجهة الارهاب".