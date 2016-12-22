سترة ناسفة مزيفة تثير الرعب في باريس قالت مصادر في الشرطة الفرنسية الأربعاء: إن لصين كانا يعتزمان السطو على مصرف في باريس ألبسا ضحيتهما سترة اعتقد الرجل والشرطة أنها ناسفة مما أثار الرعب في المكان لفترة قصيرة قبل اكتشاف زيفها.