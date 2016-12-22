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رقم الخبر: 182910 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 18:44 الاقسام: دوليات  
سترة ناسفة مزيفة تثير الرعب في باريس

سترة ناسفة مزيفة تثير الرعب في باريس

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية الأربعاء: إن لصين كانا يعتزمان السطو على مصرف في باريس ألبسا ضحيتهما سترة اعتقد الرجل والشرطة أنها ناسفة مما أثار الرعب في المكان لفترة قصيرة قبل اكتشاف زيفها.

 وهرب اللصان اللذان كانا يعتزمان سرقة شحنة المال التي كانت ستسلم للمصرف خاويى الوفاض عندما تمكن الرجل من الوصول إلى زر الإنذار.

غير أن الشرطة اتخذت احتياطاتها لدى الوصول إلى المكان واستدعت فريق مفرقعات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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