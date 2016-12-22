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|رقم الخبر: 182910
|تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016
|الوقت: 18:44
|الاقسام: دوليات
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سترة ناسفة مزيفة تثير الرعب في باريس
قالت مصادر في الشرطة الفرنسية الأربعاء: إن لصين كانا يعتزمان السطو على مصرف في باريس ألبسا ضحيتهما سترة اعتقد الرجل والشرطة أنها ناسفة مما أثار الرعب في المكان لفترة قصيرة قبل اكتشاف زيفها.
وهرب اللصان اللذان كانا يعتزمان سرقة شحنة المال التي كانت ستسلم للمصرف خاويى الوفاض عندما تمكن الرجل من الوصول إلى زر الإنذار.
غير أن الشرطة اتخذت احتياطاتها لدى الوصول إلى المكان واستدعت فريق مفرقعات.
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