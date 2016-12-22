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رقم الخبر: 182909 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 18:44 الاقسام: دوليات  
بان كي مون طامع برئاسة كوريا الجنوبية

بان كي مون طامع برئاسة كوريا الجنوبية

أشار الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" إلى استعداده لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول، عن بان كي مون قوله إذا كان يمكن لكل من تعلمته ورأيته وشعرت به خلال السنوات العشر لخدمتي في منصب الأمين العام للأمم المتحدة أن يساعدني على تطوير جمهورية كوريا، فأنا أريد أن أتفرغ لذلك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة الذي تنتهي ولايته هذا العام إنه سيبذل قصارى جهده.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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