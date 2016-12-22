ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول، عن بان كي مون قوله إذا كان يمكن لكل من تعلمته ورأيته وشعرت به خلال السنوات العشر لخدمتي في منصب الأمين العام للأمم المتحدة أن يساعدني على تطوير جمهورية كوريا، فأنا أريد أن أتفرغ لذلك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة الذي تنتهي ولايته هذا العام إنه سيبذل قصارى جهده.