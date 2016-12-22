ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، الهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في مدينة برلين واسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الابرياء.

واعرب قاسمي عن تضامنه مع أسر ضحايا هذا الحادث وجدد عزم ايران الاكيد على مواجهة التطرف والعنف وصولا الى اجتثاث جذور ظاهرة الارهاب الكريهة بشكل كامل، معبرا عن أمله في ان لا نشهد في المستقبل ابدا مثل هذه الحوادث المرة.

واكد ضرورة تضامن وتلاحم جميع الشعوب والحكومات في العالم لشن حرب بلا هوادة وهادفة وصادقة ضد الارهاب، واعتبر ذلك امرا مهما وخطيرا للغاية على طريق اجتثاث هذه الظاهرة.

كما ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية قرار الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول حقوق الانسان، وقال: إن ايران تدين مثل هذه القرارات التي يجري المصادقة عليها بعيدا عن الواقعية واستنادا للمعايير المزدوجة للحكومات الغربية ونهج مغرض ومسيّس.

وأشار الى قرار حقوق الانسان ضد ايران والذي صادقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة مساء الاثنين وقال: استنادا لنهج عمل الامم المتحدة فان جميع القرارات المصادق عليها في الجمعية العامة للامم المتحدة يصادق عليها في البداية في احدى اللجان الست للجمعية العامة قبل ان تعاد الى الجمعية العامة للامم المتحدة للمصادقة عليها مجددا وان القرار الاخير لحقوق الانسان ضد ايران كانت اللجنة الثالثة قد صادقت عليه في اوائل تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم واستنادا لهذا النهج والقاعدة جرت عملية المصادقة مجددا في الجمعية العامة للامم المتحدة وفي الواقع لا يعد هذا القرار قرارا جديدا ضد ايران.

واكد قاسمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين مثل هذه القرارات التي تجري المصادقة عليها ضد ايران بعيدا عن الواقعية واستنادا للمعايير المزدوجة للحكومات الغربية ونهج مغرض مسيّس، وأضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض الاستغلال السياسي لقضية حقوق الانسان من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة بالعالم وتؤمن بقوة ان مثل هذا النهج لن يقود سوى الى التضحية بحقوق الانسان وزعزعة ثقة الرأي العام العالمي بالآليات الدولية لحقوق الانسان.