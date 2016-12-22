اتهم مركز أبحاث أمريكي، مساء الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، نجلي الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتنفع ماديا من منصب والدهما عن طريق منظمة خيرية جديدة شاركا في تأسيسها لجمع التبرعات.

وقال مركز النزاهة العامة "سي بي آي"، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، في تقرير إن منظمة "أوبنينغ داي فاونديشن" التي استقت اسمها من حفل تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، تأسست في تكساس في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأن اثنين من مدرائها الأربعة هما نجلا الرئيس المنتخب دونالد جونيور واريك.

ونشر المركز على موقعه الإلكتروني وثيقة تأسيس المنظمة غير الربحية والتي تنص على أن الأرباح التي ستجنيها هذه المنظمة ستذهب إلى "منظمات خيرية متخصصة في المحافظة على الطبيعة الأمريكية وحمايتها"، ولا سيما المحافظة على التقاليد الأمريكية في الصيد البري والبحري.

وتنظم هذه المنظمة حفلا يقام مساء 21 يناير/كانون الثاني في مركز للمؤتمرات بواشنطن يشارك فيه متبرعون سيحظى الأكثر سخاء من بينهم بالفرصة لحضور حفل خاص مع الرئيس الجديد، مع إمكانية التقاط صورة تذكارية معه، إضافة إلى هدية تذكارية عبارة عن جيتار يحمل إهداء فنان شهير لم يذكر اسمه، سيحيي الحفل، وكذلك أيضا إمكانية المشاركة في رحلة صيد مع أحد ابني الرئيس أو كليهما.