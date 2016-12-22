بابا نويل بالفعل شخصية حقيقية ولد عام ٢٨٠ ميلاديا، وكان اسمه "نيكولاس" أصله من سوريا، وكان مطرانا عرف بحبه العظيم للناس والفقراء خاصة، ووصلت شهرة "سانت نيكولاس" السوري الأصل إلى جميع أنحاء العالم، واختصرت الأجيال اسمه حتى يلائم ألسنة الأطفال فأصبح أسمه "سانت كلوز" بالإنجليزية .. "بابا نويل" بالفرنسية، وظل بابا نويل يقوم بواجبه الديني والإنساني نحو الجميع حتى مات في ديسمبر سنة ٣٤٢ميلاديا .

ابراهيم عناني عضو أتحاد المؤرخين العرب يكشف لنا أن بابا نويل أو "سانتا كلوز" بشكله الذي نعرفه الآن هو من ابتكار الفنان السويدي «هارون ساند بلوم» وهو الذي صمم هذه الشخصية المحبوبة كجزء من حملة إعلانية لشركة مياة غازية عام ١٩٣١ وقدم أكثر من ٤٤ رسماً لشخصية بابا نويل لا تزال تستخدم حتى الآن على زجاجات المياه الغازية في أثناء الإحتفال بعيد الميلاد والكريسماس في بلدان العالم.

استوحى « بلوم » شكل الشخصية من صديق له يدعي «لوبر ينتس» يعمل مندوب مبيعات، وكان يتميز بالمرح ووجهه البشوش ، وكان إختياره لزيه الأحمر مستوحى من اللون المميز لشركة المياه الغازية. الطريف أن قطاعاً من نساء أوروبا يزعمن أن أصل «بابا نويل» إمرأة وليس رجلاً أو قديساً ويستندن في ذلك إلى أن الحب والدفء اللذين تملأ بهما هذه الشخصية العالم في يوم الميلاد لا يمكن أن يصدرا عن الرجال .. كما أن الرجال يفضلون الموت على ارتداء ثوب أحمر كالذي يرتديه «بابا نويل» ، فضلا عن أن بابا نويل اشتهر بتلقي خطابات الأطفال التي تحدد أمنياتهم والهدايا التي يتمنونها، وهو ما تراه النساء مخالفا لطبيعة الرجال الذين لا يهتمون ببريدهم اللهم إلا «النسائي» منه !



