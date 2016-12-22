اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، 27 فلسطينيا بينهم سبعة أطفال خلال حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت محافظة الخليل واعتقلت 6 فلسطينيين، و6 آخرين من محافظة نابلس، و7 أطفال من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين من بلدة رنتيس في محافظة رام الله والبيرة، واثنين آخرين من محافظة سلفيت، وآخر من محافظة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من حي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي، خلال مواجهات تشهدها المنطقة ويتخللها إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني داخل المسجد الأقصى المبارك، لمشاركته في الهتافات الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حماس شاكر عمارة في مدينة أريحا، وعبثت بمحتوياته وعاثت فيه فسادا.

وفي غضون ذلك اقتحم 160 مستوطناً يهوديا، بينهم 106 من طلبة المعاهد التلمودية الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من جانبه قال معلق الشؤون السياسية في القناة العاشرة موآف وردي إن المسؤولين الاسرائيليين لا يزالون يلتزمون الصمت بعد مرور خمسة أيام على اغتيال المهندس محمد الزواري في تونس، دون أن يصدر أيّ تصريح ينفي او يستبعد الأمر.

غير أن وردي أشار الى أن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان تطرق للمرة الأولى الى الموضوع ولو تلميحا حين قال "اذا قتل أحد ما في تونس فكما يبدو لم يكن شخصا معروفا يسعى الى السلام أو مرشح لجائزة نوبل للسلام"، وأضاف "سنعمل بأفضل شكل من أجل الدفاع عن مصالحنا".

كما قام وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء بطرح عدة مفاهيم جديدة بشأن سياسة المؤسسة العسكرية التي يترأسها، وجاء هذا الطرح بالتوازي مع إعلان مسؤول أمني رفيع المستوى، وللمرة الأولى، عن دعمه لإنشاء منظومة للصواريخ والقذائف المتوسطة المدى في الجيش الصهيوني إستكمالا للقدرات الهجومية لسلاح الجو.

وبحسب المعلق العسكري في صحيفة "هاآرتس" عاموس هرئيل، فإن حقيقة استعداد وزير الحرب الجديد الذي جاء من خلفية مدنية، لفحص مواقف متفق عليها في مكتبه والجيش تستحق التقدير، لكن فرص تطبيق افكار ليبرمان ومسؤولي وزارة الامن الآن، ترتبط بمسائل أخرى، يعتبر بعضها أكثر تعقيدا.. بالنسبة لتقصير فترة الخدمة، يتواصل الصراع من وراء الكواليس بين وزارة الأمن والجيش، ووزارة المالية.





