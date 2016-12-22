قال الموقع الإلكتروني لمجلة دير شبيجل الألمانية: إن شرطة ألمانيا تبحث عن تونسي بعدما عثرت على وثيقة هوية أسفل مقعد سائق شاحنة استخدمت في دهس حشد بسوق لعيد الميلاد مساء الاثنين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأضافت أن الوثيقة تحمل اسم رجل ولد في مدينة تطاوين التونسية عام 1992 ويدعى أنيس ويعتقد أيضا أن المهاجم يستخدم أسماء وهمية.

وذكرت صحيفة بيلد أن الرجل معروف لدى الشرطة بأنه قد يكون خطيرا وجزءا من شبكة إرهابية كبيرة.

واعتقلت الشرطة في بادئ الأمر طالب لجوء باكستانيا قرب المكان لكنها أطلقت سراحه دون اتهامات يوم الثلاثاء. وحذرت السلطات من أن المهاجم طليق وقد يكون مسلحا. وليس من الواضح إن كان المهاجم تصرف بشكل منفرد أم مع آخرين.

واقتحمت الشاحنة التي تزن 25 طنا أكواخ البيع الخشبية التي تبيع النبيذ والنقانق وأصابت نحو 45 شخصا.

وعُثر على سائق الشاحنة البولندي مقتولا داخلها. وذكرت بيلد أنه كان على قيد الحياة إلى أن وقع الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن محقق قوله: إن عراكا نشب حتما مع المهاجم الذي ربما يكون مصابا.

وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم مثلما أعلن مسؤوليته عن هجوم نفذه شخص تونسي المولد عندما دهس حشدا يحتفل في مدينة نيس بالعيد الوطني بشاحنة في يوليو تموز. وقتل 86 شخصا في هجوم نيس وقتلت الشرطة السائق بالرصاص.

من جهته اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أن هجوم برلين، مؤشر على صراع أديان على صعيد العالم، وذلك قبل الكشف عن نتائج التحقيق أو تبني تنظيم داعش للهجوم.

وقال ترمب مساء الاثنين: إن تنظيم داعش وغيره من الإرهابيين يهاجمون باستمرار المسيحيين داخل مجتمعاتهم وأماكن صلاتهم في سياق جهادهم العالمي.

وأضاف في تغريدته على تويتر أن الهجوم -إلى جانب هجمات في تركيا وسويسرا- تظهر أن الوضع يزداد سوءا. يجب على العالم المتحضر أن يغير تفكيره.

وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن ترمب بذلك يخالف نمط ردود فعل معظم القادة الغربيين على التطرف العنيف، موضحة أن الرئيس الأميركي المنتخب بقي ملتزما الخط الذي اتبعه في حملته الانتخابية.

فقد استخلص ترمب استنتاجاته وأعلنها قبل أن تقدم الشرطة الألمانية مساء الثلاثاء على إطلاق سراح طالب لجوء باكستاني موقوف لديها، بعدما تبين أنه غير ضالع في الهجوم، وقبل حتى أن يتبنى تنظيم داعش العملية في بيان بثته وكالة أعماق التابعة له.

كما أن الرئيس الأميركي المنتخب استخدم الخطاب نفسه للتنديد باغتيال السفير الروسي في تركيا الاثنين، متهما "إرهابيا إسلاميا متطرفا" بإطلاق النار عليه.

ويعكس التشديد بهذه الطريقة على ديانة المهاجمين المفترضة، خيارا متعمدا من ترمب لتمييز نفسه عن سياسة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.