أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء صلية من صواريخ الكاتيوشا خلف موقع الشبكة بنجران محققة إصابات مباشرة.

ودمرت قوات الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء آلية عسكرية تقل مرتزقة الجيش السعودي بمنفذ البقع الحدودي قبالة نجران، كما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في معسكر الحماد وقيادة عليب السعوديين، وموقع نهيقة في نجران.

هذا واستهدفت وحدات المدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء موقع ملحمة العسكري السعودي بجيزان بعدد من القذائف المدفعية.

وكانت وحدة القوة المدفعية في الجيش واللجان الشعبية قد قصفت الاثنين الماضي تجمعات للجنود السعوديين بموقع ملحمة العسكري بجيزان محققةً إصابات دقيقة في تلك التجمعات.

يأتي ذلك في سياق رد الجيش واللجان الشعبية على استمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب جرائمه بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء من دحر مرتزقة ومنافقي العدوان من عدة مواقع في محافظة الضالع.

وأفادت مصادر عسكرية "المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية دحروا مرتزقة ومنافقي العدوان من خمس تباب في مديرية جبن كانوا يتمركزن فيها ويستهدفون مواقع الجيش واللجان الشعبية ومنازل المواطنين في المنطقة.

يذكر أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت الثلاثاء تجمعات منافقي العدوان بمعسكر الصدرين في الضالع بعدد من القذائف، محققة إصابات مباشرة.

إلى ذلك تصدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس الأربعاء لمحاولة زحف كبيرة نفذها الجيش السعودي ومرتزقته باتجاه منفذ علب الحدودي قبالة عسير.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" أن قوات سعودية خاصة شاركت المرتزقة في عملية الزحف على منفذ علب، وتم توفير غطاء جوي مكثف.

وأضاف المصدر أن طيران الأباتشي والاستطلاعي التابع للعدوان ساند عملية الزحف على منفذ علب الحدودي.

وأكد المصدر أن عدداً كبيراً من القوات الخاصة في الجيش السعودي ومرتزقتهم لقوا مصرعهم وجرح عدد أخر في عملية التصدي لمحاولة الزحف الفاشلة على منفذ علب الحدودي قبالة عسير.

يذكر أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا محاولات زحف سابقة على منفذ علب الحدودي وكبدوا القوات الغازية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي غضون ذلك واصل العدوان السعودي الأمريكي أمس الأربعاء ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في محافظة صعدة مخلفا شهداء وأضرار بالغة في ممتلكات المواطنين.

حيث استشهدت طفلتان بمنطقة الأزهور بمديرية رازح في انفجار قنبلة عنقودية ألقاها العدوان على المنطقة.

كما شن طيران العدوان 5 غارات على منطقة العقيق بمديرية كتاف أسفرت عن احتراق عدد من سيارات المواطنين.

وفي مديرية ساقين استهدف طيران العدوان بغارة منزل مواطن في منطقة الشعف ما أدى إلى تدميره بالكامل.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين في صعدة ومختلف المحافظات اليمنية وسط صمت وتواطؤ عربي ودولي.



* تدمير آلية للمرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم جنوب العقبة في الجوف

كما دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي جنوب منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت تجمعات لمنافقي العدوان جنوب العقبة بعدد من القذائف، مؤكداً تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة المنافقين.

وكانت القوة الصاروخية استهدفت، في وقت سابق الثلاثاء، تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة العقبة بصاروخ من نوع "زلزال-2" محلي الصنع، موقعا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

