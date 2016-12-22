قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب سبعون آخرون بجروح في انفجار وقع قرب العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة: إن الانفجار وقع في سوق سان بابليتو للألعاب النارية بضاحية تولتيبيك، والذي يستقبل سنويا الكثير من الزوار قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

وخلف الانفجار حريقا ضخما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بعد ثلاث ساعات، في حين انتشرت قوات من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات.

وأدى الانفجار أيضا إلى تضرر مبان مجاورة وسيارات كانت مركونة في السوق. وأظهر تلفزيون محلي وقوع سلسلة انفجارات للألعاب النارية في جميع الاتجاهات أعقبها تصاعد عمود ضخم من الدخان فوق المكان.

وأظهرت لقطات من الجو متاجر متفحمة ومباني مدمرة، كما أظهرت مشاهد بثت على شبكات التواصل الاجتماعي سلسلة انفجارات متتالية تلتها غمامة ضخمة من الدخان.

وقال المدعي العام لولاية مكسيكو أليخاندرو غوميز "انتشلنا من عين المكان 26 جثة" وذلك بعدما كانت حصيلة أولى أوردتها الشرطة الفدرالية أفادت بمقتل تسعة أشخاص وإصابة سبعين آخرين.

وقال مدير جهاز الحماية الوطنية لويس فيليبي بوينتي لقناة تيليفيزا التلفزيونية إن "السوق اختفى بالكامل"، مشيرا إلى أن العديد من الجرحى "في حالة حرجة".

وقالت أنجليكا أفيلا (24 عاما) وهي ربة منزل بينما كانت الدموع تتساقط على وجهها "كل شيء دُمر.. كان المشهد بشعا جدا والجثث في كل مكان بينها العديد من الأطفال. إنه أسوأ ما رأيت في حياتي."

وكانت أفيلا تتحدث خارج المستشفى حيث يعالج شقيقها وهو أحد بائعي الألعاب النارية جراء إصابته بحروق وأزمة قلبية.