صرّح "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين الأربعاء: إن مقتل السفير الروسي في أنقرة ضربة قوية لتركيا بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية. وأضاف: إنها بالتأكيد ضربة لهيبة الدولة.

وقال الموقع الإلكتروني للكرملين: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرّر منح السفير القتيل "أندريه كارلوف" لقب بطل روسيا وهو أعلى وسام عسكري في البلاد.

وقتل كارلوف برصاص مسلح بينما كان يلقي كلمة في معرض للفنون بأنقرة يوم الاثنين.

كما أشار الكرملين الى أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد من يقف وراء قتل السفير الروسي في أنقرة في معرض فني.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية التركية مساء الثلاثاء أن وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري أن أنقرة وموسكو تعتقدان أن أتباعا لرجل الدين فتح الله غولن مسؤولون عن قتل السفير.

ولكن عندما سئل "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين عن تصريحات وزير الخارجية التركي يوم الأربعاء قال: إن من السابق لأوانه التوصل لأي نتائج عمن يكون خطط للهجوم.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: يجب أن ننتظر نتائج فريق التحقيقات المشترك... الأمر لا يحتمل بحق التسرع في النتائج.

*أنقرة تصرّ على تورط غولن باغتيال السفير الروسي

هذا وقالت مصادر في الخارجية التركية: إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أبلغ نظيره الأميركي جون كيري، بأن أنقرة وموسكو تعتقدان بتورط جماعة فتح الله غولن في اغتيال السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف.

وأجرى جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع كيري بعد ساعات من الإعلان عن وصول مجموعة من المحققين الروس إلى أنقرة للتحقيق في ملابسات مقتل كارلوف برصاص عنصر من قوات مكافحة الشغب التركية.

من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المحلل الأمني التركي المستقل عبد الله آغار قوله: إن الشرطي مولود ألطن طاش ربما لم يتصرف بمفرده، ورجح أن تكون وراءه منظمة.

ويوم الاثنين نفى محام قريب من الجماعة -التي يرأسها الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن- اتهام الحكومة للجماعة بالوقوف وراء في حادثة اغتيال كارلوف مساء الاثنين داخل معرض للفن الروسي في العاصمة التركية.

* أدلة مهمة في منزل قاتل السفير

الى ذلك أفادت صحيفة "مليت" التركية بالعثور على كتب عن تنظيم "القاعدة" الإرهابي وحركة الداعية المعارض فتح الله غولن، في منزل قاتل السفير الروسي، وفي غرفة الفندق التي كان يقيم فيها بأنقرة.

وأوضحت الصحيفة أن القاتل مولود ميرت ألطنطاش (22 عاما)، حجز غرفة في فندق قريب من مركز الفن المعاصر بأنقرة، الذي قُتل فيه السفير أندريه كارلوف، مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، وقضي أياما عدة وهو يجمع معلومات استفاد منها لدى تنفيذ الجريمة.

وحسب نتائج التحقيقات، وصل الطنطاش إلى المركز لأول مرة قبل يوم من افتتاح معرض الصور"روسيا في عيون الأتراك"، الذي شارك فيه السفير الروسي، وتمكن من الدخول دون المرور ببوابة الكشف عن المعادن والأسلحة، بعد أن عرض على حراس المركز هوية انتسابه لجهاز الشرطة التي كانت بحوزته. وفي اليوم التالي، كرر الطنطاش تجربته الناجحة، ودخل المركز دون أن يخضع لإجراءات التفتيش، وهو يحمل مسدسا.

وبالإضافة إلى الكتب المذكورة، عثر المحققون في غرفة الفندق التي أقام فيها الطنطاش، سجلات مكتوبة بخط اليد تحمل طابعا "جهاديا". كما تشير نتائج التحقيقات إلى أن الطنطاش اشترى بدلة جديدة في الصباح قبل تنفيذ عملية القتل، وكان يرتديها وقت تنفيذ الجريمة.

*مقتل ابنة دبلوماسي تركي في باكو

الى ذلك أعلنت شرطة العاصمة الأذربيجانية باكو، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول، العثور على جثة ابنة دبلوماسي تركي. وبحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية فإن الفتاة "غونلار شوال" البالغة من العمر 15 عاما سقطت من نافذة الطابق العاشر. ويعمل والدها، ارسلان عزمي، مستشارا للسفارة التركية في أذربيجان، ويتولى المسائل المتعلقة بالتعاون الجمركي.