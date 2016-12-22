وبحسب ما نقلت رويترز عن القرار، فإن الاتفاقيتان اللتان قضت المحكمة الأوروبية بسريانهما، لا تشملان منطقة الصحراء.

وأشارت المحكمة إلى أن الاتفاقيتين الموقعتين في 2000 و2012 " لا تتعلقان بالصحراء، كما رفضت قضية بطلان الاتفاقيتين بذريعة أن الرباط تستفيد من الأراضي المتنازع عليها.

وتقول البوليساريو إن المغرب يستغل موارد منطقة ما تزال محل نزاع، وتخوض حملة في الاتحاد الأوروبي لدفع بروكسيل إلى إلغاء اتفاقات تجمعها بالرباط.

ويشكل حكم المحكمة العليا، نقضا لقرار اتخذته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي محكمة أدنى درجة، عام 2015 ، ببطلان الاتفاقية التجارية.





