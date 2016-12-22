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رقم الخبر: 182899 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:59 الاقسام: عربيات  
المحكمة الأوروبية تنتصر للمغرب في شكوى للبوليساريو

المحكمة الأوروبية تنتصر للمغرب في شكوى للبوليساريو

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، قرارا يقضي بسريان اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في السياسة والتجارة، رافضة بذلك طعنا قدمته جبهة البوليساريو التي تنادي بانفصال منطقة الصحراء، جنوبي المغرب.

وبحسب ما نقلت رويترز عن القرار، فإن الاتفاقيتان اللتان قضت المحكمة الأوروبية بسريانهما، لا تشملان منطقة الصحراء.
وأشارت المحكمة إلى أن الاتفاقيتين الموقعتين في 2000  و2012 " لا تتعلقان بالصحراء، كما رفضت قضية بطلان الاتفاقيتين بذريعة أن الرباط تستفيد من الأراضي المتنازع عليها.
وتقول البوليساريو إن المغرب يستغل موارد منطقة ما تزال محل نزاع، وتخوض حملة في الاتحاد الأوروبي لدفع بروكسيل إلى إلغاء اتفاقات تجمعها بالرباط.
ويشكل حكم المحكمة العليا، نقضا لقرار اتخذته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي محكمة أدنى درجة، عام 2015 ، ببطلان الاتفاقية التجارية.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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