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رقم الخبر: 182898 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:55 الاقسام: عربيات  
تونس تحبس ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس الطيران

تونس تحبس ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس الطيران

قال مصدر قضائي تونسي أمس الأربعاء إن قاضي التحقيق أمر بحبس ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري يوم الخميس الماضي.

وقتل الزواري (49 عاما) الذي كان يعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران في سيارته بعدة رصاصات أمام منزله في منطقة العين بالقرب من صفاقس.
ونقلت وكالة تونس الرسمية للأنباء عن سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس قوله "أصدر قاضي التحقيق صباح الأربعاء بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري من بينهم المرأة".
وأضاف السليطي "أبقى قاضي التحقيق سبعة أشخاص آخرين من المشتبه بهم في نفس القضية في حالة سراح".

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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