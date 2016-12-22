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|رقم الخبر: 182897
|تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016
|الوقت: 17:51
|الاقسام: عربيات
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ليبيا.. تفجيران يستهدفان مركز بنغازي الطبي دون سقوط ضحايا
أكد مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدير وقوع انفجارين داخل مركز بنغازي الطبي دون سقوط ضحايا بشرية.
وقال قويدر في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إن الانفجارين وقعا في قسم الطوارئ والبرج الثالث في المركز مما تسبب في أضرار مادية داخل قسم الطوارئ، بالإضافة إلى وقوع حالات اختناق داخل المركز، مرجحا أن يكون التفجيرين سببهما حقائب متفجرة.
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