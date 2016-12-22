وقال قويدر في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إن الانفجارين وقعا في قسم الطوارئ والبرج الثالث في المركز مما تسبب في أضرار مادية داخل قسم الطوارئ، بالإضافة إلى وقوع حالات اختناق داخل المركز، مرجحا أن يكون التفجيرين سببهما حقائب متفجرة.

